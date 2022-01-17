Москва, , 11:42 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко был вынужден вернуться на Украину. Об этом 17 января заявил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо понять, что произошло на самом деле. Власть Зеленского сделала всё, чтобы Порошенко не вернулся на Украину. И речь здесь идёт не о смелости Порошенко, а о том, что у него безвыходная ситуация», — заявил Шуфрич.

«В Украине очень активно задействован институт заочного осуждения — то, что попытались сделать Януковичу. Поэтому Порошенко понимал, что невозвращение в Украину не освободит его от уголовной ответственности», — указал он.

17 января бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. При этом против Порошенко на Украине возбуждено дело о государственной измене, и 17 января в Печерском районном суде Киева должно пройти заседание о мере пресечения Порошенко по этому делу.