Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Ростовские спасатели перед Крещением не только проверяют купели, но и инспектируют храмы на предмет обеспечения пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Купель для «моржей» облюбовали голуби © ИА REGNUM

Сотрудники чрезвычайного ведомства в каждом храме проверяют наличие средств пожаротушения, свободный доступ к эвакуационным выходам, а также напоминают основные требования пожарной безопасности. У купелей будет также организовано дежурство спасателей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на Крещение оборудуют около 80 купелей. Однако некоторые муниципальные образования решили отказаться от проведения обряда из-за угрозы распространения коронавируса.

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