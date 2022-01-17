Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Ростовские спасатели перед Крещением не только проверяют купели, но и инспектируют храмы на предмет обеспечения пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ИА REGNUM Купель для «моржей» облюбовали голуби

Сотрудники чрезвычайного ведомства в каждом храме проверяют наличие средств пожаротушения, свободный доступ к эвакуационным выходам, а также напоминают основные требования пожарной безопасности. У купелей будет также организовано дежурство спасателей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на Крещение оборудуют около 80 купелей. Однако некоторые муниципальные образования решили отказаться от проведения обряда из-за угрозы распространения коронавируса.