Ярославль, , 11:40 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев 17 января представил новый состав правительства региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области Yarregion.ru

В структуре, как и ранее, остаются три заместителя губернатора. На должность заместителя губернатора по внутренней политике назначен Андрей Колядин. Ранее он возглавлял департамент региональной политики управления внутренней политики администрации президента, был заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

«Андрей Михайлович работал на земле, знает лучшие практики территорий. Три последних года руководил внутренней политикой в Магаданской области на должности вице-губернатора. Там он также занимался сопровождением нацпроектов. Уверен, этот опыт и знания помогут ему найти общий язык с депутатским корпусом, политическими партиями и гражданским обществом», — отметил Михаил Евраев.

Андрей Шабалин, ранее занимавший этот пост, временно переходит на вакантную должность заместителя губернатора области — руководителя представительства области при правительстве РФ. Он обеспечит передачу дел своему новому коллеге.

Свои посты сохранят заместитель губернатора Илья Баланин, который также руководит администрацией губернатора. Остаются работать заместители председателя правительства Максим Авдеев, Валерий Холодов и Виктор Неженец.

«Нам важно обеспечить преемственность, продолжить работу действующих проектов и программ», — объяснил своё решение врио губернатора.

Михаил Евраев назначил новых заместителей председателя правительства. Лариса Андреева заменит Анатолия Гулина — она будет отвечать за работу департаментов здравоохранения и фармации, образования, труда и соцподдержки, управления по социальной и демографической политике.

«Лариса Андреева родилась в Ярославской области. Почти 15 лет возглавляла департамент труда и социальной поддержки населения. Знает отрасль и её проблемы, как свои пять пальцев. За эти годы достигнуты большие результаты. Обладает огромным авторитетом среди коллег. Уверен, профессионализм, опыт — всё это поможет ей организовать работу на новом посту», — сказал Михаил Евраев.

Блок имущественных и земельных отношений, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, объектов культурного наследия возглавит заместитель председателя правительства Артём Молчанов, который сменил Романа Колесова.

У Молчанова два высших образования по специальностям «юриспруденция», «финансы и кредит». Он 10 лет работал в имущественном блоке администрации Кирова. С 2011 года работал в антимонопольных органах. С 2015 года возглавлял правовое управление ФАС России.

Екатерину Троицкую сменит Алексей Доронкин, который будет курировать работу департаментов государственного заказа, информатизации и связи, экономики и стратегического планирования, управление записи актов гражданского состояния и отдела международных связей. Алексей Доронкин ранее работал в Минэкономиразвития России, был заместителем начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России. Последние 8 лет — в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Появится и один новый заместитель председателя правительства, курирующий занятость, молодёжную политику и спорт. Им стаола Вера Даргель, известная по работе во Дворце молодёжи. Ей будут подчиняться департамент государственной службы занятости населения, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление государственной службы и кадровой политики.

«Сохраняя преемственность, мы держим курс на развитие. В команде правительства есть и те, кто работал в прежнем составе, есть и новички. Особый упор мы делаем на местные кадры — практически две трети назначенных руководителей, с учетом руководителей департаментов, — люди с опытом работы в Ярославской области. Важно, что за всеми этими людьми есть конкретные результаты работы», — подчеркнул врио губернатора.

Глава региона поблагодарил прежний состав правительства за работу. Как сообщало ранее ИА REGNUM, возглавлять правительство области будет сам врио губернатора.

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