Калуга, , 11:48 — REGNUM Доходы бюджета Калужской области в 2021 году получены в объеме 83 млрд 232 млн рублей, что превышает поступления 2020 года на 4 млрд 611 млн рублей, или на 6%. Об этом 17 января заявила на заседании регионального правительства министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Объем доходов за 2021 год превысил допандемийный уровень поступлений 2019 года. Расходы областного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 81 млрд 925 млн рублей. Все социальные обязательства по итогам 2021 года исполнены в полном объеме. В 2021 году в Калужской области продолжена реализация региональных проектов, входящих в состав национальных. Исполнение расходов на их реализацию составило 17 млрд 650 млн рублей, или свыше 99% от уточненного плана. Государственный долг Калужской области за 2021 год уменьшился на 1 млрд 330 млн рублей и составил 26 млрд 869 млн рублей. Долговая нагрузка снизилась на 9% по сравнению с 2020 годом и составила 45% от доходов областного бюджета. По итогам исполнения областного бюджета за 2021 год сложился профицит в сумме 1 млрд 307 млн рублей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что динамика доходов, исполнения бюджета, сокращение долга региона свидетельствует о том, что стратегия, которая сейчас реализуется в Калужской области, верна.

«Работа была проделана колоссальная. Хороший рост собственных доходов, очень рациональное их расходование. В результате мы смогли выполнить все свои обязательства. Кроме того, мы построили инфекционный госпиталь, это вложение более чем 1 млрд рублей собственных средств. И эту работу по развитию сети больниц и поликлиник мы будем продолжать. Впереди у нас — строительство поликлиники на Правом берегу Калуги, больниц в Козельске и в Людиново. Эти те обязательства, которые мы обязательно исполним», — отметил Владислав Шапша.

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