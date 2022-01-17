Хабаровск, 17 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В полицию Хабаровска обратилась жительница Краснофлотского района и сообщила, что вернувшись после работы домой обнаружила, что из квартиры похищена вся бытовая техника: холодильник, два телевизора, мясорубка электрическая, пылесос, микроволновая печь и две норковые шубы. При этом замок входной двери не был поврежден, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД По Хабаровскому краю.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Квартирный вор

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Ущерб пострадавшая оценила почти в 200 тыс. рублей.

Полицейские оперативно установили, что к хищению имущества причастен 33-летний сын женщины. Похищенные вещи фигурант вывез на автомашине и сдал в комиссионный магазин, вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Озёрске Челябинской области 23-летнего ранее неоднократно судимого гражданина будут судить за хищение денег у своей девушки.