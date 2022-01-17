Дераа, Сирия, 17 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Один из лидеров сирийского проправительственного ополчения в провинции Дераа погиб в результате теракта. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Minval.az ВС Сирии

По данным журналистов, взрыв произошел в районе военного аэродрома Дераа-аль-Махатта.

Неизвестные подложили взрывное устройство в машину командира подразделения, относящегося к 4-й дивизии Сирийской армии. Взрыв произошёл, когда автомобиль остановился на блокпосте, прикрывающем подъезды к аэродрому.

Отмечается, что погибший командир Мухаммед Бассам аль-Масалма участвовал в контртеррористических операциях в городах Дараа-аль-Балад и Тафас в июле-августе 2021 года.

Местные СМИ полагают, что нападение стало местью одной из местных террористических группировок за убийство своих сторонников.