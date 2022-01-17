Москва, , 11:36 — REGNUM Правительство РФ внесло изменения в правила присоединения объектов к электрическим сетям, сообщил 17 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию. При этом с застройщиков снимается обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание — функцию передадут сетевым компаниям.

Принятое решение вступит в силу с 2024 года.

Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить надёжность работы электрооборудования и необходимость убрать проблему безхозных сетей.