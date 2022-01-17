Кемерово, 17 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области частые снегопады не оставляют коммунальные службы и управляющие компании без работы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Снегопад

По официальным данным, с начала зимы с дорог региона вывезли 1,9 млн кубометра снега — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно снег убирают около 1,5 тыс. единиц техники.

«Больше всего снега вывезли из Кемерова, Междуреченска и Новокузнецка. Без нареканий от жителей не обходится: через соцсети получили около 2 тысяч жалоб на расчистку дорог, преимущественно из Прокопьевска, Кемерова, Новокузнецка и Киселёвска», — подчеркнул глава региона. — Из дворов кузбассовцев вывезли почти 30 тысяч кубометров снега, очищены крыши 20 с лишним тысяч домов. Контролировать эту работу помогают жильцы: они направили 358 обращений в Госжилинспекцию Кузбасса».

Цивилёв отметил, что главам отстающих территорий поручил усилить работу с управляющими компаниями.