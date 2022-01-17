Прибайкальский район, Бурятия, , 11:35 — REGNUM В Бурятии задержана местная жительница по обвинению в убийстве родственницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 59-летней женщины было найдено ночью 14 января в доме на станции Таловка.

Нож Maarten Van Damme

По версии следствия, накануне вечером в гости к потерпевшей приехала 33-летняя племянница, с которой они вместе начали распивать спиртное.

«На фоне алкогольного опьянения между женщинами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой ранее судимая племянница схватила со стола нож и нанесла им удар в грудную клетку хозяйке дома», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемая смыла следы крови, спрятала нож и позвонила в полицию, сообщив, что нашла тело тёти по возвращению с ночной прогулки. Однако позже она всё же призналась в убийстве.

К настоящему времени женщине предъявлено обвинение в убийстве, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.