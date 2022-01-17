Кишинёв, , 11:35 — REGNUM Власти Молдавии должны принять комплекс мер, чтобы избежать экономического кризиса, который грозит стране. Об этом 17 января заявил экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молдова находится в глубоком энергетическом и социальном кризисе, который, скорее всего, приведет к глубокому экономическому кризису», — написал Додон.

Он заявил, что в стране необходимо заморозить тарифы на энергоресурсы до конца зимы, когда цены на них должны снизиться. Средства на это бывший президент предложил выделить из бюджета.

Додон также заявил, что следует ужесточит контроль государства над образованием цен по социально важным товарам. Властям следует следить за тем, чтобы цены не повышали в ходе картельных сговоров. При необходимости следует ввести налоговые послабления на важные группы товаров.

Также бывший глава государства призвал поддержать уязвимые слои населения и стимулировать развитие реального сектора экономики.

Напомним, в январе стоимость газа для Молдавии, поставляемого из России, выросла с $450 до $646. Тарифы на голубое топливо, которые в ноябре выросли в 2,4 раза, снова могут существенно поднять.

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