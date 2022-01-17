Сакраменто, США, 17 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:112.

(сс) RMTip21 Хьюстон Рокетс

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, на счету которого 27 очков. В составе «Хьюстона» Кристиан Вуд и Кевин Портер набрали по 23 очка.

«Хьюстон» одержал 13-ю победу в 45 матчах и занимает 28-е место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» потерпел 18-е поражение в 46 играх и идёт на 23-м месте.

Читайте также: Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» в матче с «Ютой»