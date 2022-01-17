Киев, 17 января 2022, 11:34 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал противников власти действующего главы государства Владимира Зеленского к объединению. Об этом Порошенко заявил, выступая 17 января перед своими сторонниками у здания киевского аэропорта.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранители пытаются задержать прилетевшего в киевский аэропорт из Варшавы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Трансляцию происходящего в киевской воздушной гавани 17 января ведет украинский телеканал «Hromadske».