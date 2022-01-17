Киев, 17 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал противников власти действующего главы государства Владимира Зеленского к объединению. Об этом Порошенко заявил, выступая 17 января перед своими сторонниками у здания киевского аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Очень важно, что вместе с нами представители других политических демократических сил, что сейчас является символом нашего объединения, потому что сейчас мы должны объединиться и показать, что объединенная Украина сильна», — сказал он, добавив, что «сильная Украина» способна «дать отпор» России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранители пытаются задержать прилетевшего в киевский аэропорт из Варшавы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Трансляцию происходящего в киевской воздушной гавани 17 января ведет украинский телеканал «Hromadske».