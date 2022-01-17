Бухарест, 17 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Сотни сотрудников Национальной администрации исполнения наказаний (НАИН) Румынии собрались у здания румынского министерства финансов в Бухаресте с требованием повешений заработной платы и пенсий, а также выделения дополнительных социальных льгот. Об этом 17 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, к митингу в центре столицы Румынии присоединяются некоторые представители правоохранительных органов. Манифестанты развернули плакаты с надписями «Мы — тоже люди!» и «Требуем достойного обеспечения!», а также скандируют лозунг: «Наши дети хотят есть!». В целом акция проходит мирно, ее участники не предпринимают мер по блокированию движения в правительственном квартале.

Как отметили представители Федерации профсоюза НАИН, отсутствие нормальных условий труда и достойной зарплаты становятся причиной массового оттока кадров из пенитенциарной системы Румынии. Абсолютное большинство семей работников Администрации и приписанных к ней полицейских не в состоянии заплатить за коммунальные услуги и обеспечить себе нормальное проживание.

«Это способствует палению имиджа правоохранителей Румынии», — говорится в заявлении профсоюзных лидеров.