Сеул, 17 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 764 человека. Об этом 17 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 17 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 485 593 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 3388 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 507 434 человека. Уровень полной вакцинации составил 84,8%.

«Бустерную» дозу получили 16 867 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 23 354 003 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3859 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 696 032.

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