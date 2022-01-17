Денвер, США, , 11:31 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:102.

Никола Йокич All-Pro Reels

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 31 очко. В составе «Денвера» центровой Никола Йокич сделал трипл-дабл из 25 очков, 15 подборов и 14 результативных передач.

«Юта» одержала 29-ю победу в 43 матчах и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Денвер» потерпел 20-е поражение в 42 играх и идёт на 14-м месте.

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