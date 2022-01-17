Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал число школ, которые взрывотехники проверяют после анонимных угроз. Учебный процесс сорван утром 17 января.

«Сегодня, 17 января, с 6:25 мск в 85 общеобразовательных учреждений города по электронной почте начали поступать сообщения об их заминировании. По всем сообщениям организовано реагирование экстренных служб», — отметил Логвиненко.

Сотрудники образовательных учреждений и дети эвакуированы и отправлены домой. Оперативно была завершена проверка трёх школ. Угрозы не подтвердились. Проверки продолжаются.

Ростовские школы откроют после проведения полного обследования.

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