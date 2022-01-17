Афины , 17 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Греция подтвердила 10 783 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 16 января.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 660 871 заражение.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 95 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 984 человек.

В общей сложности 680 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 79,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. Из общего числа 554 (81,47%) не вакцинированы или частично вакцинированы, а 126 (18,53%) полностью вакцинированы.

Накануне сообщалось о 17 447 заражениях и 78 смертях. Заметная разница в числе заражений за два дня связана с выходным днем, когда делается меньше тестов.