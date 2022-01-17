Лос-Анджелес, США, 17 января 2022, 11:29 — REGNUM Актёр Брэдли Купер рассказал о сложностях во время съёмок фильма «Аллея кошмаров». Об этом 17 января пишет BuzzFeed.
По словам актёра, ему «было довольно тяжело» сниматься обнажённым. «Я до сих пор помню тот день, когда я просто был голым перед командой на протяжении шести часов. И это был первый день в роли Тони Коллетт», — признался он.
ИА REGNUM напоминает, что «Аллея кошмаров» — это фильм в жанре нуар режиссёра Гильермо дель Торо, снятый по мотивам одноимённого романа Уильяма Линзи Грэшема. Премьера картины состоялась в декабре 2021 года.
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