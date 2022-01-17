Лос-Анджелес, США, 17 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Актёр Брэдли Купер рассказал о сложностях во время съёмок фильма «Аллея кошмаров». Об этом 17 января пишет BuzzFeed.

Скриншот видео на YouTube Брэдли Купер

По словам актёра, ему «было довольно тяжело» сниматься обнажённым. «Я до сих пор помню тот день, когда я просто был голым перед командой на протяжении шести часов. И это был первый день в роли Тони Коллетт», — признался он.

ИА REGNUM напоминает, что «Аллея кошмаров» — это фильм в жанре нуар режиссёра Гильермо дель Торо, снятый по мотивам одноимённого романа Уильяма Линзи Грэшема. Премьера картины состоялась в декабре 2021 года.