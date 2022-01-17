Оренбург, 17 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области строительную компанию заподозрили в крупном уклонении от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, руководство фирмы заключило фиктивный договор субподряда и представило в налоговую службу отчеты с ложной информацией. Фальшивые декларации позволили уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 17 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере»).