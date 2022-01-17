Новороссийск, Краснодарский край, , 11:27 — REGNUM Застройщик, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов в Новороссийске, предстанет перед судом. Об этом 17 января сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Директор строительной фирмы, по версии следствия, в течение четырёх лет заключал договоры долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов в Новороссийске, однако дома так и не построил, деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

«Общий материальный ущерб, причиненный 133 участникам долевого строительства, превысил 320 миллионов рублей», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время следствие по делу завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Новороссийска. Ранее на имущество фигуранта суд наложил арест в качестве обеспечительной меры.