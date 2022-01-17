Иерусалим, , 11:49 — REGNUM Известная в Израиле певица Ноа Кирел заразилась коронавирусом во второй раз. Об этом она сообщила в своем Instagram 16 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Сделав анализ и получив положительный результат, Кирел сообщила об этом своим подписчикам, процитировав название хита Бритни Спирс «Ops, I did it again» («Ой, я сделала это опять»).

Впервые Кирел заразилась коронавирусом летом 2021 года, будучи полностью привитой, и переболела в легкой форме.