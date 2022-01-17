Миннеаполис, США, , 11:26 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:99.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. В составе «Голден Стэйт» защитник Джордан Пул набрал 20 очков.

«Миннесота» одержала 22-ю победу в 43 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел 12-е поражение в 43 играх и идёт на втором месте.

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