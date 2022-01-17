Элиста, , 11:25 — REGNUM В Элисте информационная вывеска о работе организаций должна быть составлена на двух языках, а также соответствовать утверждённым параметрам. Рекомендуемый образец опубликован на сайте городской администрации.

Флаг Калмыкии

Скриншот с сайте администрации Элисты Gorod-elista.ru

Согласно правилам благоустройства Элисты, данные на информационных табличках должны размещаться на русском и калмыцком языках. Вывеска должна содержать наименование организационно-правовой формы и название учреждения, режим работы, адрес, а также ИНН и ОГРН.

Табличка должна соответствовать установленным размера, и располагаться в установленном документом месте.