Тюмень, 17 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Тюмени на станции Войновка обнаружена течь опасного груза по сварному шву цистерны. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В.С.Білецький Железнодорожные цистерны

Инцидент произошёл 16 января в 16:10 (14:10 мск). Машистом грузового поезда на обнаружена течь бензина по сварному шву цистерны. Вагон отцеплён на грузовой двор станции для устранения неисправности.

Сообщается, что отправителем груза является ООО «Газпромнефть-Логистика». Вред окружающей среде не причинён.

Организована прокурорская проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.