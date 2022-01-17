Москва, 17 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Компенсации по ОСАГО инвалиды смогут получать автоматически, сообщил 17 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Речь идёт о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям», — рассказал глава правительства.

Он напомнил, что по закону возвращается половина стоимости ОСАГО. Ранее для получения выплаты нужно было подать документы в органы социальной защиты.

Мишустин заверил, что государство и далее будет совершенствовать систему предоставления господдержки гражданам.