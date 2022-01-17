Москва, 17 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Информационная волна о якобы растущей военной угрозе из России и Китая, о шпионаже, о ракетах в Калининграде и в Крыму, о хакерах и газовом удушении в итоге сломает западного обывателя. Это неизбежно, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Западный обыватель хочет просыпаться спокойно и засыпать без страха. И информационную волну гонит не Москва, а сами западники.

Им кажется, что обыватель информационно-резиновый и глуп, но, увы для них, — он боязлив и от этого думает.

Конечно, Москва подыгрывает, не её же деньги тратятся на всё это, видя конечную цель — западные элиты могут усилить давление, пойти на провокации, но в итоге сами сломаются», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии.

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