Киев, 17 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко после своего выступления на митинге в аэропорту Киева, куда он ранее прилетел из Варшавы, направился в киевский Печерский суд, где пройдет заседание по делу о государственной измене. Об этом 17 января сообщает агентство УНИАН.

ИА REGNUM Порошенко

«Порошенко закончил свою речь (на митинге в киевском аэропорту — ред.) и отправляется в Печерский суд», — говорится в сообщении и уточняется, что судебное заседание должно начать в 11:00 (совпадает с мск).

Также указывается, что митинг в аэропорту Киева в настоящее время продолжается и на нем выступают соратники бывшего украинского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские правоохранители пытались задержать прилетевшего в киевский аэропорт из Варшавы бывшего президента Украины Петра Порошенко.