Якутск, 17 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В пункты передержки животных в Якутске менее, чем за три недели, помещены 492 собаки. У животных нет хозяев, сообщил 17 января телеграм-канал администрации Якутска.

geralt Собака в приюте

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Усиленный отлов осуществлялся с 29 декабря, после гибели жительницы Якутска, которую растерзала стая бездомных собак. По словам начальника управления ГО и ЧС столицы Якутии Николая Егорова, большинство животных (109) отловили в Автодорожном округе — там, где они напали на якутянку. Много бродячих животных оказалось в Сайсарском, Строительном и Промышленном округах.

По данным сотрудника Якутского научного центра СО РАН, доктора биологических наук Михаила Черосова, в пунктах передержки города находится около тысячи собак.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Черосов готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросит приостановить действие «закона Бурматова» и вернуться к прежнему порядку регулирования численности бродячих собак. Главный пункт обращения касается разрешения гуманно умерщвлять собак, у которых нет хозяев.