Оренбург, 17 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Оренбурге суд заново рассмотрел дело о компенсации в пользу мужчины, которому больница оказала некачественную медпомощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Суд Дзержинского района Оренбурга в июне 2020 г ода частично удовлетворил иск мужчины и взыскал с горбольницы 30 тыс. рублей. Однако при рассмотрении апелляции Оренбургский облсуд решение коллег отменил. В компенсации морального вреда было отказано.

С апелляционным определением судебной коллегии не согласился прокурор. Шестым кассационным судом общей юрисдикции решение оренбургского суда отменили, а гражданское дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В итоге судебная инстанция увеличила сумму компенсации морального вреда до 150 тысяч рублей.