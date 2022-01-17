* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Группа протестующих женщин в Кабуле заявляет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили против демонстрантов силу и слезоточивый газ.

(сс) Hashoo Foundation USA Женщины

По сообщению информационного агентства «Шафакна», эти женщины 16 января вышли на акцию протеста возле Кабульского университета из-за убийства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Зайнаб Абдуллахи и исчезновения Алии Азизи, которая, как утверждается, находится в заключении в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Женщины заявили, что проведение акций протеста является правом каждого гражданина, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушают это право и не допускают ни протестов, ни митингов.

Они утверждают, что недавно радикалы силой разогнали женский митинг протеста в провинции Балх и арестовали его участниц. Протестующие говорят, что женщин держат в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ссылаясь на убийство Зайнаб Абдуллахи, женщины заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивают мирных жителей и что «виновные в этих преступлениях останутся безнаказанными. Абдуллахи была убита солдатами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на КПП в кабульском районе Даште-Барчи в 13 января вечером.

Протестующие также заявили, что свобода — это право человека, которое необходимо уважать. Но они также говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат без суда в тюрьмах тысячи граждан, таких как Алия Азизи и девушки из Мазари-Шарифа.

Алия Азизи, начальник женского отделения гератской тюрьмы, исчезла около четырех месяцев назад и до сих пор числится пропавшей без вести. Ее семья говорит, что Алия находится в тюрьме, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают это.

Протестующие женщины также заявили, что право на образование входит в права человека и разрешено исламом, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют права лишать его женщин и девочек.

Они также указали на то. что выбор одежды в рамках исламских норм и обычаев общества является правом всех мужчин и женщин, которое следует уважать.

Кроме того, в своей резолюции женщины заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют права вторгаться в личную жизнь людей. Они подчеркнули, что следует предотвращать «произвольные» действия в отношении граждан и их жилищ.

Они также назвали указ лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об амнистии «символическим» и заявили, что многие бывшие военнослужащие подверглись преследованиям, пыткам и убийствам после прихода радикалов к власти.

Женщины осудили недавнее предложение премьер-министра Пакистана Имрана Хана направить пакистанских специалистов в Афганистан. Они говорят, что тысячи квалифицированных людей в Афганистане стали безработными из-за талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).