Варшава, 17 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Руководитель офиса президента Польши Павел Шрот сообщил журналистам Polskie Radio, что президент страны Анджей Дуда уже здоров после перенесенного COVID-19 и с 17 января в обычном режиме выполняет свои обязанности.

Fakt.pl Анджей Дуда

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«Президент сделал тесты и полностью здоров. Нужно отметить, что болезнь президента протекала без осложнений и практически без симптомов, что подтверждает необходимость вакцинации. Он был вакцинирован трижды», — сообщил Шрот.

Напомним, у президента Польши Анджея Дуды 5 января диагностировали заражение коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19. Он тогда сразу был отправлен на изоляцию.