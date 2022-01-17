Кострома, 17 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Костромская область увеличила объемы тестирования граждан на COVID-19 после замечания премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

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Как ранее писало ИА REGNUM, за первую неделю января в области провели 117 тестов в расчёте на 100 тысяч человек. При этом уровень диагностики, установленный Роспотребнадзором, должен быть в 2,6 раза выше — 300 тестов на 100 тысяч человек в сутки.

В настоящее время регион нарастил темпы и достиг нормативного показателя. Ежедневно проводится около 2 тысяч исследований на наличие вируса.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в регионе после значительного снижения в конце декабря 2021 года — начале января 2022 года вновь начинает расти. За неделю с 10 по 16 января зафиксировано 299 случаев заражения, что на 35% больше, чем с 3 по 9 января. Основного подъёма заболеваемости область ждёт в феврале.