Лима, 17 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Объем традиционного экспорта Перу в ноябре 2021 года составил 4,532 млрд долларов, что на 62,7% больше, чем в ноябре 2019 года, и на 53,3% больше, чем в том же месяце 2020 года. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Центральный резервный банк Перу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Отмечается, что соответствующее увеличение было вызвано ростом цен общим объёмом в 65,5%.

Это увеличение коснулось таких продуктов, как кофе, минералы и углеводороды.