Москва, 17 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В России не будет сильно расти стоимость долгосрочных кредитов для бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал вопрос о влиянии ключевой ставки ЦБ РФ на состояние российской экономики.

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«В краткосрочной перспективе более высокие ставки снижают деловую активность за счет сокращения денежной массы. Это должно замедлить инфляцию за счет снижения покупательной способности участников экономики, и это плохая новость для жителей России, — сказал Дорофеев. — Хорошая новость состоит в том, что Центральный банк делает это аккуратно, понимая, к каким последствиям приведет повышение реальной процентной ставки. Политика регулятора сравнительно жесткая, но едва ли сегодня можно говорить об избыточной жесткости».

Как пояснил Дорофеев, Банк России выбирает долгосрочные выгоды для экономики, жертвуя потенциальными краткосрочными возможностями для роста.

«То, что сегодня делает ЦБ РФ, — это последовательная монетарная политика по корректировке инфляционных ожиданий участников рынка. Повышение ставки дает очень четкий сигнал участникам рынка и вселяет в них уверенность в том, что инфляция в России находится под контролем. За счет этого стоимость долгосрочных кредитов для бизнеса не будет сильно расти, то есть они будут относительно более дешевыми за счет снижения долгосрочных инфляционных премий в общей стоимости кредитования», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после того как в США начнется цикл повышения процентных ставок, ЦБ РФ не придется очень сильно увеличивать ключевую ставку.