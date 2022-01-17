Екатеринбург, 17 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В ДТП недалеко от посёлка Зеленоборский-1 возле Екатеринбурга пострадали пять человек. Об этом сообщили журналистам в городском управлении ГИБДД.

ДТП

Авария произошла вечером 16 января. Столкнулись две иномарки. За рулём одной из них находилась 39-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Пострадавшие есть в обоих автомобилях. При этом оба водителя имеют стаж вождения более десяти лет.