Москва, 17 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Главная проблема, в российско-китайских торговых отношениях, которую предстоит решить в 2022 году, — это крайне длительные задержки товаров как со стороны Китая, так и со стороны России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил председатель молодёжного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов.

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«Росту товарооборота России и Китая угрожает в первую очередь логистический фактор, так как сейчас наблюдается проблема с контейнерами. Второй фактор — проблема таможенного контроля, — сказал Ежов. — Кроме того, сейчас происходят крайне длительные задержки товара как со стороны Китая в Россию, так и со стороны России в Китай. Это главная проблема, которую стоит решить в 2022 году — создать систему взаимного регулирования экспорта услуг и товаров и при этом осуществить тотальный контроль над коронавирусной инфекцией на границе двух государств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ежов рассказал, что в 2022 году есть основания ждать роста товарооборота между Россией и Китаем.