17 января 2022 | Время чтения 2 мин

В Казахстане разжалован ещё один родственник Назарбаева. Станет ли лучше простому народу?

Светлана Шаповалова, , 14:37 — REGNUM В интернете не прекращается обсуждение кадровых перестановок в Казахстане. Особенно много комментариев опубликовано после того, как третий зять Назарбаева ушел в отставку с поста главы нацпалаты предпринимателей Казахстана, а племянника Самата Абиша сняли с должности замглавы Комитета нацбезопасности. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Нурсултан Назарбаев

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«Не удивлюсь, если скоро станет известно, что к организации бардака приложил руку сам Токаев. Цель? Смещение теневого клана Назарбая и взятие 100%-ного контроля над Казахстаном родом Токаевых», — заметил Владислав Сарнаухов.

«Пора Астану опять переименовывать?» — интересуется Игорь М.

«Наступает время токаевщины…» — замечает Б.

«Сакральность власти! И это в 21-м веке! Как будто новости из раннего Средневековья», — отмечает Владимир.

«Долой кумовство», — поддерживает Роман.

«Сколько родственников у Назарбаева! И все пригреты… А у Токаева тоже так много родственников?» — спрашивает Альбина.

«Вот так живёшь в стране много-много лет, а потом оказывается, ею преступники управляют — и ведь никто ничего не замечал, пока подгорать не начало, ничего не напоминает?» — рассуждает Александр.

«Тут как в фильме «Волга-Волга» — «Заберите у нас этот брак и выдайте другой». Сместили представителя одного клана, назначат представителя другого», — считает Сергей.

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев Akorda.kz

«Так будет с каждым, кого десятилетиями не отковырять от власти… еще «вчера» на руках носили, улицы его именем называли и города, лидером нации называли, кричали «кто, если не он!?», а тут — бац! Хорошо, убежал, а то как с Чаушеску поступили бы», — рассуждает Язва.

«А где сам Назарбаев? Преставился, что ли? Очень напоминает то, когда в СССР осудили культ личности Сталина. Мумию Сталина ночью на 30 октября 1961 года выкинули из Мавзолея и зарыли, как собаку, в яме у Кремлёвской стены, а потом и памятники ему все с постаментов скинули, и названные им селения и улицы переименовали», — напоминает Светлана.

«Снят по обоюдному согласию, чтобы народ не злить. Об изменении экономического или политического курса можно говорить только тогда, когда начнется передел назарбаевской собственности», — считает Г.

«Изменится ли вся система кардинально лучше для простого народа?» — вопрошает Алексей.

Дворец Президента в Нур-Султане Lena1964

«Народ устал от авторитарной системы. Народ хочет перемен. Народ хочет справедливого распределения и вклад в развитие нашей страны, а не в карман олигархов. То, что народ вышел на площади и требует смены власти, это законное право», — отмечает Георгий.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Самата Абиша, являющегося племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева, подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Ранее стало известно, что глава МВД Казахстана Ерланы Тургымбаев снял с поста руководителя департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.

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