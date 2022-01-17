Ханой, 17 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Обсуждение восстановления авиационного сообщения с Россией, Германией, Великобританией и Францией, которое ранее было прервано из-за пандемии коронавируса, ведут авиационные власти Вьетнама. Об этом 17 января сообщает интернет-издание Bao Moi со ссылкой на вьетнамское Управление гражданской авиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Уточняется, что указанное ведомство Вьетнама в настоящее время проводит переговоры с авиационными властями ряда стран, включая Россию, Германию, Великобританию и Францию.

При этом, согласно решению правительства Вьетнама, страна с 1 января нынешнего года начинает постепенное восстановление авиасообщения с другими странами.

Отметим, с марта нынешнего года вьетнамские границы из-за пандемии коронавирусной инфекции закрыты для большего числа граждан других стран, за исключением иностранце с дипломатическими и служебными паспортами, и представителей определенных приоритетных категорий.