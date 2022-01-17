Южно-Сахалинск, 17 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. На Сахалине собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения 28-летнему жителю села Адо-Тымово, который, по версии следствия, убил своих пожилых родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 января в областном СУ СКР.

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Мужчина совершил убийство родителей, находясь в состояние алкогольного опьянения. Нанести множество колото-резанных ран своим пожилым родственникам его заставила личная неприязнь. От массивной кровопотери мужчина и женщина скончались на месте.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

Ранее стало известно, что сам мужчина и его мать работали педагогами в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Адо-Тымово в доме обнаружили трупы пожилой семейной пары. Возбуждено уголовное дело.