Ярославль, 17 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев будет одновременно возглавлять правительство региона. Об этом он сообщил на заседании правительства 17 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний председатель правительства Дмитрий Степаненко покинул свой пост. Замену ему искать не будут.

«Я несу ответственность за происходящее в регионе. Это поможет мне сконцентрировать усилия, быть постоянно погруженным во все процессы, контролировать их», — сказал Михаил Евраев.

Также на заседании был представлен новый состав правительства региона.