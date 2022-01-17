Москва, 17 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Боец MMA Хабиб Нурмагомедов и компания «М-ит групп франчайзинг» планируют создать сеть ресторанов быстрого питания. Об этом 17 января пишут «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Сеть будет называться M-eat by Khabib. Как отмечает СМИ, первое заведение уже открыто в Москве, а к концу мая 2022 года планируется открытие ещё 14 точек.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Он находится на карантине в номере отеля в Сингапуре, куда приехал поддержать своего подопечного Сайгида Изагахмаева.