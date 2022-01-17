София, 17 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Болгарский Союз работодателей в сфере государственного образования (СРГО) обратился к правительству Болгарии с предложением объявить для школьников по всей стране внеочередные каникулы в контексте пандемии коронавируса, которые продлятся с 28 января по 2 февраля нынешнего года. Об этом 17 января сообщила софийская газета «Дума».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению руководства СРГО — крупнейшего профсоюза педагогов Болгарии, новая мера позволит избежать массового закрытия школ на карантин и выделения дополнительных выплат учителям на социальные пособия.

«В этой связи лучше просто объявить недельные каникулы, чем переводить детей на дистанционное обучение и в целом менять учебный процесс», — говорится в заявлении структуры.

Как ожидается, Совет министров Болгарии согласится на такое предложение. Ранее министерство образования Болгарии обнародовало данные, согласно которым из-за развития пандемии в стране была блокирована хозяйственно-экономическая деятельностей сотен школ и ПТУ по всей Болгарии.