Кишинёв, 17 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Молдавии с 17 января в рамках профилактики эпидемии коронавируса ужесточили меры для лиц, которые въезжают на территорию республики. Об этом сообщает пресс-служба Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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По данным ведомства, въезжающие в страну лица обязаны предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19. Курс должен быть завершён не ранее, чем за 14 дней до въезда в республику. Также можно предъявить справку о перенесённом COVID-19 в течении последних шести месяцев.

Те, кто не привился и не переболел этой болезнью, должны представить отрицательные данные о прохождении исследования на коронавирус. Справка о ПЦР-тестировании действует 72 часа, а о прохождении теста на антиген — 48 часов.

Документы принимают на молдавском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языке. Те, кто не предоставит указанные документы, должны будут пробыть на карантине в течение 14 суток после приезда в республику.

Стоит отметить, что в Молдавии в течение суток 16 января выявили 1039 случаев заражения коронавирусом. С 11 января в стране наблюдается значительный рост этого показателя.