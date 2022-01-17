Томск, , 11:09 — REGNUM Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и признал банкротом застройщика дома-долгостроя — жилищно-строительный кооператив «Тайга». В отношении ЖСК было введено конкурсное производство сроком на один год — до 13 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

Конкурсным управляющим утвердили Ольгу Мороз — участника союза арбитражных управляющих «Созидание», которой назначили вознаграждение — по 30 тыс. рублей в месяц.

Следующее заседание с отчётом управляющего пройдёт 27 декабря 2022 года.

Слушания по делу начаты в ноябре 2021 года. Основанием послужил долг в размере более 17 млн рублей.

В ЕГРЮЛ ЖСК зарегистрирован в 2015 году. Кооператив является застройщиком дома общей площадью 9,3 тыс. кв. м на улице Сосновая, 16/2. Сдать объект должны были в 2015 году, но сроки были нарушены. В шестиэтажном доме планировалось 125 квартир. В июля 2021 года наблюдательный совет фонда принял решение о выплате компенсации долевым участникам.

Напомним, в середине января 2022 года банкротные иски получили также жилищно-строительный кооператив «Корабел» из Севастополя и жилищно-строительный кооператив-1 из Смоленска.