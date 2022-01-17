Оренбург, 17 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Оренбурге проводятся работы по модернизации областной филармонии. В 2021 году завершился первый этап реновации. Открытие обновленного учреждения культуры планируется осенью 2022 года. Об этом сообщает минкульт Оренбуржья.

Minkult.orb.ru Ремонт в Оренбургской областной филармонии

Сделаны основные строительно-монтажные работы по ремонту и реставрации, а также техническому оснащению большого концертного зала. В рамках проекта был сделан так называемый акустический расчет, который лег в основу проектирования сценического комплекса, подбора оборудования, капитального ремонта зала.

«С особой осторожностью подошли к решению об увеличении «зеркала» сцены филармонии и, как следствие, сокращению количества мест в зрительном зале. Однако сошлись во мнении, что для истинного искусства большая сцена даст новые возможности, а у зрителя появится возможность расширить круг своих эмоциональных предпочтений и впечатлений», — сказала министр культуры Евгения Шевченко.

В настоящее время ведется монтаж оборудования. Эти работы будут вести до июля 2022 года. Параллельно сейчас проводятся демонтажные работы в остальных рекреациях здания Оренбургской областной филармонии, которые вошли во второй этап реновации — в фойе первого и второго этажей, на лестничных маршах, в репетиционных помещениях, малом концертном зале, засценном пространстве. Началось обустройство коммуникаций — монтаж вентиляции, электрики, систем отопления, заливка стяжки пола, реставрация лепнины.

На третьем этапе реновации благоустроят площадь перед историческим зданием филармонии. Территорию сделают более парадной и приспособленной для проведения мероприятий под открытым небом, сохранив при этом сложившийся зеленый ландшафт.