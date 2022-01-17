Париж, 17 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Беглый банкир Мухтар Аблязов, желающий свергнуть власть в Казахстане, намерен обратиться за помощью к Западу. Об этом он заявил в опубликованном 17 января интервью РИА Новости.

Цитата из видео опубликованного на ютуб-канале Мухтара Аблязова Мухтар Аблязов

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Проживающий во Франции Аблязов, несмотря на приговор казахстанского суда к пожизненному заключению, намерен вернуться на родину, вероятно, даже в ближайшее время. Он отметил, что лично обратился за помощью к французскому президенту Эммануэлю Макрону, а также предупредил Запад о недопустимости выжидательной позиции.

«Я предостерёг западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия — это покруче будет котёл, чем в Афганистане», — подчеркнул финансист.

Как сообщало ИА REGNUM, Аблязов также заявил, что подготовил план по отстранению действующего руководства Казахстана. По замыслу беглого банкира, власть перейдёт к временному правительству под его руководством, после чего будут объявлены выборы.

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