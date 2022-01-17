Нальчик, , 11:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбудили дело против местного жителя, которого подозревают в вербовке молодых людей из республики на войну в Сирию. В 2016 году ему удалось вовлечь в террористическую деятельности пятерых граждан. Сам подозреваемый до этого выехал за пределы России и с 2014 года объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«В ходе переписки путем уговоров и убеждений он стал призывать молодых людей выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в террористической деятельности. Поддавшись уговорам подозреваемого, осознавая противоправный характер своих действий, в марте-апреле 2017 года, указанные пятеро мужчин добровольно покинули места своего постоянного проживания и выехали за пределы Росссии», — говорится в сообщении СК.

Уточняется также, что все они вступили и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и против них возбуждены уголовные дела за участие в террористической деятельности. В настоящее время следствие по делам террористической направленности продолжается.